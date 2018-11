Die Ausrufung der Europäischen Republik

"In der EU gibt es eine gemeinsame Währung und einen gemeinsamen Markt, aber keine gemeinsame Demokratie", diese These ist der Ausgangspunkt der Aktion. Anstatt sich am Gemeinwohl der europäischen Bürger zu orientieren, würden die Entscheidungen in der EU "stark von den Interessen einzelner Nationalstaaten beeinflusst".

Darum will das "European Balcony Project", darum will Ulrike Guérot eine radikale Wende.

"Europa der Nationalstaaten ist gescheitert"

"Das Europa der Nationalstaaten ist gescheitert. Die Idee des europäischen Einigungsprojekts wurde verraten", heißt es im Manifest. Doch was ist die Alternative?

Geht es nach Guérot und ihren Mitstreitern, ist es die Absetzung des Rats der Staats- und Regierungschefs, die Übertragung der alleinigen gesetzgeberischen Gewalt an das Europäische Parlament und die Stärkung des Parlaments durch die Einführung einer zweiten Kammer, in der die Vertreter von 60 europäischen Regionen Platz nehmen sollen.

Ein gewagtes Konzept in Zeiten, in denen allerorten vorwiegend über zu viel Einmischung aus Brüssel gejammert wird. Ist das der richtige Zeitpunkt für solche Forderungen, Frau Guérot?

"Kein falscher Moment in der Geschichte"

"Es gibt keinen falschen Moment in der Geschichte, es gibt immer nur den einen Moment in der Geschichte", kontert die 54-Jährige. Und verweist auf Rosa Parks, die 1955 mit ihrer Weigerung, ihren Sitzplatz in einem Bus einem Weißen zu überlassen, die schwarze Bürgerrechtsbewegung mitbegründet hat.

"War das der richtige oder falsche Moment? Man kann auch sagen: wann, wenn nicht jetzt? Wir verlieren Europa an die Populisten. Und das sechs Monate vor der Europawahl", gibt Guérot zu bedenken.

Es gehe auch um Mut. "Wir trauen uns, Europa einmal neu zu denken. Wir wollen eine reale Debatte über europäische Demokratie."