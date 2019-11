Die Aufarbeitung ist ein Verdienst der Opfer

Wer Kindern Paläste baut, reißt Kerkermauern nieder. Eingraviert, in goldenen Lettern, ist der Spruch auf einer Marmortafel zu lesen. Viele Jahre lang hängt die Tafel im Wiener Schloss Wilhelminenberg. Für die Bewohner des damaligen städtischen Jugendheims muss der Satz wie blanker Hohn wirken.

Schloss Wilhelminenberg ist heute ein Sinnbild für eine dunkle Ära. Was die Missbrauchs-Opfer – es sind Tausende – in den Jugendheimen von 1945 bis in die 1990er-Jahre durchlebt haben, macht traurig, wütend, sprachlos. Die Heime waren keine Paläste. Sie selbst waren jene Kerker, aus denen man die Kinder zu befreien behauptete.