Die 13 Tage, die die Republik veränderten im Zeitraffer

TAG 3: Van der Bellen: "Es geht um das Wohl des Landes"

Am Tag drei der Ibiza-Affäre trifft Bundespräsident Alexander Van der Bellen erstmals Kanzler Sebastian Kurz. Zu diesem Zeitpunkt ist noch nicht klar, dass Van der Bellen zur zentralen Figur der nächsten Tage wird. Er fordert Neuwahlen für Anfang September. Damit wird er aber an SPÖ/ FPÖ scheitern, die sich auf den 29. September einigen. Sebastian Kurz möchte „die Arbeit der Regierung in aller Ruhe fortsetzen“.

Auch das bleibt ein Wunschdenken. Herbert Kickl beginnt seinen Kampf via Facebook: „Der ÖVP geht es nur um die Macht“, denn eigentlich sei eine Fortsetzung der Koalition mit Hofer anstelle von Strache vereinbart. Am Abend verkündet Kanzleramtsminister Gernot Blümel, dass Kurz Kickl zur Entlassung vorschlagen werde.

TAG 4: „Die Entlassung Kickls ist das einzig Richtige“

Es geht richtig rund, sogar der Kreml meldet sich („Wir haben mit dem Skandal nichts zu tun“). Kurz schlägt Kickl zur Entlassung vor („das einzig Richtige“), in diesem Fall wollen alle FPÖ-Minister zurücktreten. Kickl will noch schnell den seinen Gefolgsmann Goldgruber zum mächtigen Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit ernennen, was an Bundespräsident Van der Bellen scheitert.

Philippa Strache steht „unter Schock“ und will nun „für ihren kleinen Mann stark sein“. Sie meint ihren Sohn Hendrik. Tal Silberstein bestreitet seine Involvierung das Ibiza-Video.

In Linz wird Rot-Blau aufgekündigt, im Burgenland hält Hans Peter Doskozil am Pakt mit der FPÖ fest, zieht die Landtagswahl aber auf Jänner 2020 vor. Rendi-Wagner fordert Experten für Justiz-, Verteidigungs- und Innenressort. Bürgermeister Ludwig will die gesamte Regierung inklusive Kanzler ersetzen, die Liste Jetzt kündigt einen Misstrauensantrag gegen Kurz an.