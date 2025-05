Deutschkurse für Asylberechtigte: Plakom kündigt mehr Strenge an

Das Vorhaben wurde schon im Regierungsprogramm angekündigt, laut dem ein verpflichtetes Integrationsprogramm für Schutzberechtigte und Asylberechtigte mit hoher Bleibewahrscheinlichkeit kommen soll - inklusive Kompetenzscreening sowie Werte- und Deutsch-Vermittlung. Auch sieht das Regierungsprogramm Pönalen etwa in Form von Selbstbehalten vor, sollten Deutschkurse nicht bestanden werden.

Sanktionen ab 2026

Plakolm kündigte nun am Donnerstag bei einem Presspoint im Bundeskanzleramt an, dass dieses Vorhaben ab 2026 in Kraft treten soll. Künftig soll etwa eine reine Anwesenheit in Deutschkursen nicht mehr ausreichend sein. Wird kein Deutschkurs absolviert, so sollen künftig Selbstbehalte und Konsequenzen wie die Kürzung von Sozialleistungen greifen. Auch soll es Abschlussprüfungen über das Gelernte geben, so die Ministerin. Geplant ist auch eine "gezielte Ansprache von Analphabeten, insbesondere aus Syrien und Afghanistan", hieß es ergänzend seitens Plakolms Büro in einer schriftlichen Stellungnahme zur APA.