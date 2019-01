Regierungssprecher Launsky-Tieffenthal: Zeremonienmeister der Regierung

Der Abend ist spät, das Jahr erst zwei Tage alt. In Osttirol herrscht tiefster Winter, und als Peter Launsky-Tieffenthal zurück ins Hotel kommt, entschuldigt er sich für etwas, wofür sich Menschen, die nicht Peter Launsky-Tieffenthal heißen, mit Sicherheit nicht entschuldigen würden.

Der 61-Jährige hat den Tag im Schnee verbracht. Eine Skitour, er liebt den Sport. Der Handyempfang am Berg war lausig, und deshalb beantwortet der 61-Jährige seine beruflichen SMS erst jetzt, also kurz vor 22 Uhr. In seinem Job ist das verdammt spät, findet er. Urlaub hin oder her.

„sorry“, schreibt er also. Man möge ihm die späte Antwort bitte nachsehen. Es sind freundliche, fast herzliche SMS, die er schreibt. Und damit ist eine der wichtigsten Eigenschaften eines nicht ganz unwichtigen Mitglieds der Regierungsmannschaft beschrieben: Peter Launsky-Tieffenthal ist die bedingungslose Höflichkeit. In seinem Job ist das nicht nur hilfreich, es ist überlebenswichtig. Aber dazu später mehr.