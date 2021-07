Der neue Klassen-Wahlkampf

Im KURIER-Gespräch appelliert Landau an die Politik: „Wir wünschen uns einen viel sensibleren Umgang bei dem Thema, gerade auch, wenn es um die Schwächsten in unserer Gesellschaft geht. Wir wollen keinen Wahlkampf auf dem Rücken der Ärmsten.“ Die Betroffenen würden sich nichts sehnlicher wünschen, als eine Arbeit zu haben, von der sie leben können. Wenn jetzt „in der Hitze des Wahlkampfs“ der Mythos der sozialen Hängematte wieder aufkomme, dann schade das dem gesellschaftlichen Zusammenhang. „Und es ist nicht durch Fakten gedeckt.“ Er sehe in der täglichen Arbeit in den Sozialeinrichtungen, dass der Druck an den Rändern der Gesellschaft immer größer werde, sagt Landau. „Die Menschen ringen mit ihren Kosten. Hier von unsozialem Verhalten zu sprechen, ist einfach nur zynisch.“