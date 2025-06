Der nächste Budget-Marathon

Eigentlich hätte die Parlamentswoche im Zeichen des Bundesbudgets stehen sollen. Aufgrund des Amoklaufs in Graz rücken nun verständlicherweise Themen wie das Waffenrecht oder der Opferschutz in den Fokus. Das Budgetbegleitgesetz, samt Generaldebatte, steht heute dennoch am Programm. Es folgt: Ein Marathon, bei dem alle Unterkapitel des Haushalts abgehandelt werden. Final beschließen wird diesen der Nationalrat voraussichtlich Mittwochabend.