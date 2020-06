Der KURIER-Ticker vom U-Ausschuss

10:36 Maier spricht über ein Mail von Krenn an Schieszler - darin ist die Rede von Gusenbauers Einbindung in die Gesetzesnovelle nach der Wahl im Herbst 2006. Krenn habe bereits am 5. Juli gewusst, dass das Gesetz nicht zustande kommt. Hochegger erinnert sich nicht.



10:32 Maier von der SPÖ ist dran. Welche Aufgabe hatte Stefan Krenn (früher Mitarbeiter von Hochegger)?

Hochegger: "Unglaublich fähiger Mann. Er war dann Leiter der Public Affairs. Er hat mich über den Schriftverkehr informiert, aber ich habe ihm auch immer vertraut. Er hat mir wahrscheinlich auch gesagt, dass das Glücksspiel-Gesetz sich nicht ändere. Aber ich erinnere mich nicht genau."

10:28 Hochegger: " Casinos Austria hatten Unterstützung in jeder Partei. Die Großparteien wurden aber weniger eingebunden". Petzners Schlussfrage: " Casinos haben Monopol. Raiffeisen hat ja auch Einfluss in Casinos und in der ÖVP. Von wem ist die Info an die Casinos gegangen, dass die Änderung gemacht werde?" Hochegger: "Es war auch für mich eine Überraschung. Ich habe nicht nachgefragt."



10:26 Petzner möchte jetzt Angaben zu der Zusage von Gusenbauer 2006 an Fischer. Hochegger: "Details waren unwichtig. Ich wusste davon nichts." Petzner: "Haben Sie Informationen über das Lobbying der Casinos? Wie es ist den Casinos gelungen, diese fixierte Änderung der vorigen Regierung umzuwerfen?"



10:24 Im Vorfeld der Befragung hat Peter Pilz im Gespräch mit Journalisten schon scharfe Worte gewählt. Schüssel habe die "Republik geplündert" und eine "kriminelle Vereinigung geplant".



10:22 Hochegger meint das eine Begründung der Regierung fehlte. Petzner: "Lag es an BZÖ oder ÖVP, dass der Deal platzte?" H: "Habe keine Wahrnehmung dazu".



10:16 Auftragsverhältnis zwischen Hocheggers Firma und der Novomatic ist erstes Thema.

Hochegger: "Wollte Synergie nutzen. Habe mit Telekom, Novomatic gesprochen für eine Kooperation (Aon-Entertainment, Anm.). Dabei ist die Idee entstanden, auch Spiele anzubieten, in Form einer Gamingplattform. Der Finanzminister hat eine Arbeitsgruppe eingesetzt. Einige Monate später haben Telekom und Novomatic eine Projektgruppe aufgesetzt, wo Aufgaben und Zeitrahmen definiert wurden. Klare Argumente wurden an Regierung formuliert. Berichte folgten. Alle waren guter Dinge. Plötzlich Absage der Regierung an das Projekt."

10:14 Peter Hochegger hat Platz genommen. Petzner beginnt mit der Befragung.



10:12 Guten Morgen aus dem U-Ausschuss. Nachdem die Medienvertreter des Saales verwiesen wurden, um sich um Petzner, Amon und Co zu scharen, darf nun wieder Platz genommen werden. Gleich geht es los.