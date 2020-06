Der KURIER live aus dem U-Ausschuss

12:54 Die nächste Auskunftsperson wird in den Saal gebeten - wir beenden an dieser Stelle die Live-Berichterstattung und machen uns auf den Weg zurück in die Redaktion. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal!

12:53 Strasser: "Auch der Schussek fehlt! Reden Sie doch mal mit dem Autor der Liste, die ist einfach nicht vollständig." Moser unterbricht die beiden, bedankt sich und beendet die Befragung Strassers.

12:51 Das Schriftstück wird verteilt - eine Namensliste mit allen Beteiligten am Tetron-Projekt. "Nur einer fehlt: Christoph Ulmer", sagt Petzner. "Wie können Sie das erklären?"



12:48 Petzner: "Kürz ma das ab, leg ma no a Dokument vor" - Gelächter.



12:47 Wie viele fixe Zusagen seitens der Länder es denn gegeben habe - vor Start der Ausschreibung? Strasser wird laut - und spricht plötzlich und ohne Anlass von den von Petzner neu vorgelegten Dokumenten: "Das geht überhaupt nicht!" Bezüglich der Frage nach den Ländern meint er, man hat eine "Grundplattform anbieten wollen", für die Länder. "Es gibt eine Grundauslastung vom Innenministerium für die Polizisten - wieviele sind es, 25.000?, Herr Petzner wird es besser wissen -, alle anderen können sich einklinken."



12:44 "Das ist ein Rohbericht", weicht Strasser der Frage aus und verweist auf den RH-Bericht. "Ich würde gerne wissen, was die zuständigen Beamten dazu sagen - dieses Aktenstück ist ja eigentlich unter Verschluss."



12:40 Petzner kommt wieder auf das Ultimatum zu sprechen, dass das BMI dem BMF gestellt haben soll. Drei Stunden Zeit habe man dem Finanzministerium zur Zustimmung zum Digitalfunk-Projekt gegeben; sogar der Rechnungshof würde dies bemängeln. Und: "Es steht schwarz auf weiß hier, dass das Finanzministerium die Vertragsbedingungen erst nach Zuschlagserteilung erfahren hat. Warum diese Vorgehensweise?"



12:36 Jetzt beeilt sich auch das BZÖ, weitere Dokumente zu verteilen - die Ausschreibung der Dienstleistungskonzession für den Digitalfunk.



12:33 Die Grünen verteilen indes jene Mails, in der es um das Staatsbürgerschafts-Gegengeschäft geht. Zitat: "grasser möchte dipl soz dipl-kfm michael svoboda, leitender angestellter der dt bank ag und dt stbg, doppelstaatsbürgerschaft verleihen, um ihn zum sektionsleiter-stv machen zu können. der akt geht jetzt an barnett weiter. aber: das sollten wir nutzen, wir haben ja da auch einige anliegen an grasser."



12:30 Strasser wird aufgefordert, alle Dokumente, die er erhalten hat, zurückzugeben - er beginnt ob der wieder aufkommenden Dokumenten-Debatte zu grinsen und will die Dokumente gern behalten. Petzner als Auslöser der Chose darf wieder fragen.



12:29 Amon verzichtet, Rosenkranz ist dran. "Hat Mensdorff-Pouilly jemals mit Ihnen über das Projekt gesprochen?" - "Nein, hat er nicht."



12:28 Noch ein anderes Dokument kommt zur Sprache. Pilz zitiert aus einem Schreiben, indem Siemens versuche, auf Ministerebene zu intervenieren - um doch noch zum Zug zu kommen. "Man hat Motorola und Alcatel ins Mastertalk-Konsortium aufnehmen wollen - haben Sie dazu Wahrnehmungen?" - "Ich habe keine Erinnerung, dieses Schreiben jemals gesehen zu haben."



12:23 "Sie beleidigen mich - unter dem Schutz Ihrer Immunität", schimpft Strasser in Richtung Pilz. Um dann mit folgenden Worten zu schließen: "Ich habe in dieser Sache keine Wahrnehmung."



12:20 Strasser darf endlich antworten. "Ich kann keine Gegengeschäfte bestätigen. Aber es ist ja so, dass es da ein Anliegen gibt, dort ein Anliegen gibt - und dann redet man darüber." Pilz spielt darauf an, dass dem Finanzministerium die Staatsbürgerschaft für einen neuen Mitarbeiter versprochen worden sei, wenn man beim Adonis-Projekt auf Entgegenkommen zählen könne.



12:17 Petzner hat sich kurz artikuliert - "ich übe mich nicht in Eitelkeiten wie Kollege Pilz" - und sein Vorgehen verteidigt.



12:15 "War es üblich, mit den anderen Ministerien auf Gegengeschäftsbasis zu verhandeln?", fragt Pilz - Strasser kommt allerdings nicht zum Antworten, weil Petzner mittlerweile wieder zurückgekehrt ist.



12:13 "Ich kann mich nicht erinnern, ob es diesbezüglich Kontakt gegeben hat", so Strassers Standardantwort.



12:11 Petzner hat übrigens mittlerweile den Saal verlassen. Pilz lässt sich davon nicht beirren - "haben Sie mit dem Finanzminister eine Vereinbarung in puncto Blaulichtfunk geschlossen?"



12:08 Man hat sich, so scheint es, beruhigt und wendet sich wieder Strasser zu. Pilz ist am Wort und will mehr über die Kontakte zwischen Strasser und Grasser wissen - "außerhalb des Ministerrats."



12:07 Es geht weiter.



12:04 Petzner führt wieder Monolog. Moser: "Ich unterbreche jetzt die Sitzung!". Pause.

12:02 SP-Lapp hat wieder das Wort. "Können wir die Befragung mit Herrn Strasser weiterführen und nicht über die Geschäftsordnung sprechen?". Hätte gerne die Papiere nicht während des Ausschuss` sondern im Vorfeld: "Die Hitze des Gefechts führe ich auf die Hitze draußen zurück".



12:00 Petzner zeigt seit Minuten auf. Pilz redet weiter. Strasser wirkt gelangweilt.



11:58 Pilz hat das Wort: "Die Papiere sind die Aufregung nicht wert. Bitte hören wir mit diesem lächerlichen Spektakel auf." Petzner zeige immer nur uninteressante Papiere. Petzner echauffiert sich. Moser ruft zur Ordnung: "So geht`s nicht!".



11:55 Das besprochene Email von Austroconsult wurde nun ausgeteilt. Die Adressaten sind geschwärzt.



11:53 Rosenkranz: "Mich wundert es, dass wir uns jetzt mit geschwärzten Dokumenten herumschlagen müssen." Petzner: "Die Informanten sind anonym".



11:51 Lapp: "Bei wievielen Jagden von Mensdorff waren Sie dabei?" "Bei keiner". "Und sonstige Abendveranstaltungen?" "Das schon, aber es ist nichts besprochen worden".



11:46 Lapp kritisiert, dass das Projekt heute immer noch nicht funktioniert. Strasser: "Der Bund hat das Angebot gestellt. In NÖ und Tirol funktioniert es auch hervorragend."



11:44 Redezeit Petzner ist nun endgültig vorbei. Nun befragt SP-Lapp.



11:42 Petzner tippt etwas auf seinem Laptop und trinkt. Strasser: "Bitte interessiert Sie meine Antwort nicht?". "Ich bin Multi-Tasking-fähig".



11:41 Petzner zitiert aus Schreiben von Austro-Consult. Strasser: "Sie haben falsch zitiert. Hier steht: Das Bundesministerium .... Blablaba..." Petzner: "Bitte das Blablabla ist entscheidend!"