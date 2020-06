Der Kanzler als Autostopper

Werner Faymann war schon bei den Baby-Stramplern; er hat die Abteilung mit den Kerzenständern und Kunstblumen gesehen, das Eck mit den Herrenanzügen sowieso; und jetzt steht er vor einem Packtisch und fragt sich, wie man wohl ein Baumwollhemd gekonnt zusammenlegt. "I kann des net so schön wie sie", sagt er zu einer Verkäuferin. Die weiß nicht, was sie antworten soll. Also lächelt sie verlegen, sagt gar nichts – und der Kanzler springt ein: "A so a schönes G’schäft ham’s da."

So läuft das also bei Betriebsbesuchen. Und wie immer, wenn Werner Faymann bei Nicht-Politikern ist, gibt er sich weitgehend unpolitisch. "Wie geht’s denn dem Kleinen?", fragt er ein älteres Ehepaar, das eine Lederhose fürs Enkerl kauft. Man spricht über die Familie, den Job. Die Sonntagsöffnung ist das politischste Thema, auf das man zu sprechen kommt – aber das ist nur logisch. Wer draußen bei den Menschen ist, hält sich besser an die Regel: Politisieren ja, aber auf überschaubarem Niveau.

Werner Faymann ist viel unterwegs. Betriebsbesuche in Salzburg, dazwischen Wandern in Niederösterreich; vor Kurzem fuhr er in eine Klamm, um die Chefin der Grünen zu treffen; und heute, Montag, wartet das ORF-Sommergespräch.

Er muss mit allem rechnen, mit harten, unangenehmen Fragen. Ein herber Kontrast zu Terminen wie gerade eben im Trachtenshop.

Faymann ist durchwegs authentisch, er geht auf Passanten zu, und das liegt wohl daran, dass er Rückenwind spürt: Für Schlagzeilen sorgte zuletzt vor allem die ÖVP und ihre Führungskrise; die Inseraten-Affäre ist noch kein Thema – der U-Ausschuss steht; und vor dem Hintergrund der schwelenden Euro-Krise ist der SPÖ-Ruf nach Reichensteuern populärer denn je.

Es läuft also. Und das macht einen Parteichef für gewöhnlich locker.

Tage zuvor war man im Niederösterreichischen. Der Heinzl Toni, ein gelernter Maurer, der seit mehr als 14 Jahren für die SPÖ im Nationalrat sitzt, hatte ihn zur Wanderung nach Nussdorf ob der Traisen geladen.