Der "Anschluss" 1938: Ein "politisches Multi-Organversagen"

Man sieht ihn vor sich, den Industriellen im Schlafrock. Er heißt Stephan Heller, und im Vorraum seines Herrenhauses fährt er die Uniformierten, die seine Haushälterin niedergestoßen haben, an: "Was erlauben Sie sich?".

"Alles!", antworten die. "Ab heute dürfen wir alles!"

Die Nazischergen nehmen Heller mit, und während Wien an diesem März-Tag ’38 im fiebrigen Wahn den "Anschluss" feiert, kniet Heller vor dem Wiener Theresianum und putzt zum Gaudium des Mobs die Straße. Mit einer Zahnbürste.

Foto: KURIER/Jeff Mangione Am Montag gedachte das offizielle Österreich – von der Regierung über den Bundespräsidenten bis hin zu den Landeshauptleuten und der Zivilgesellschaft – dem 80. Jahrestag des Anschlusses. Und Stephan Hellers Sohn André hielt die Festrede und berichtete dabei, wie es seinem Vater in den frühen Morgenstunden des so genannten Anschlusses ergangen ist.

Ihm wie auch Kanzler Sebastian Kurz und Staatsoberhaupt Alexander Van der Bellen geht es vor allem um eine Botschaft: Österreich war nicht Opfer.

"Österreich hat Mitverantwortung für die Gräueltaten des Nationalsozialismus", sagt Van der Bellen.

So sei zwar die Wehrmacht über Nacht gekommen. "Nicht über Nacht kamen die Verachtung für die Demokratie, der Militarismus, Intoleranz und Gewalt. Sie hatten sich schleichend in Österreich eingenistet."

Und erst weil es eine"kontinuierliche Aushöhlung von Humanismus und Rechtsstaatlichkeit", also ein "politisches und gesellschaftliches Multi-Organversagen" gegeben habe, sei die Katastrophe möglich geworden. Die Demokratie, so ist der beunruhigende Schluss an diesem Vormittag, ist nie sicher, muss immer verteidigt werden.

Und umgemünzt auf das Jahr 2018 gibt die Geschichte viele Lehren, sagt das Staatsoberhaupt: "Die Lehre, dass auch Demokratien anfällig für Populismus und Demagogie sind. Dass Diskriminierung ein erster Schritt zu Entmenschlichung ist. Dass Rassismus und Antisemitismus nicht einfach verschwinden,sondern heute im Kleinen wie im Großen weiter existieren. Und die Lehre schließlich, dass es wichtig ist, rechtzeitig die Stimme zu erheben und gegen jede menschenverachtende Ideologie aufzustehen." Oder, wie es Kanzler Kurz sagt: "Jeder Mensch trägt nicht nur Verantwortung dafür, was er tut, sondern vor allem dafür, was er nicht tut."