Identitären-Demo nach Blockaden beendet

16.30 Uhr: Laut Polizei ist es zu Festnahmen gekommen, deren Anzahl ist aber noch unklar. Wie hoch die Zahl der Gegendemonstranten am Nachmittag war, kann Sprecher Thomas Keiblinger gegenüber der APA nicht sagen. "So lange es so brenzlig ist, ist eine Abschätzung nicht möglich."

16.45 Uhr: Hier eine Video-Aufnahme von vor etwa einer Stunde: Polizisten räumen die Baugitter beiseite, die von Gegendemonstranten aufgestellt worden waren.