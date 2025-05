Immer weniger Wähler: Ist unsere Demokratie noch repräsentativ?

"Die absolute Mehrheit der in Wien lebenden Menschen hat nicht an der Landtagswahl teilgenommen", sagt Valchars.

Wie kommt er auf die Zahl?

Zusätzlich zu den 24 Prozent all derer, die am Wahlsonntag grundsätzlich nicht vom Wahlrecht Gebrauch gemacht haben, sind in der Bundeshauptstadt weitere 35 Prozent der Menschen zwar altersmäßig im wahlfähigen Alter, dürfen aber nicht teilnehmen, weil sie keinen österreichischen Pass besitzen (in Österreich ist das aktive Wahlrecht bei Landtags- und Nationalratswahlen an die Staatsbürgerschaft gebunden).