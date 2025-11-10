Das Defizit soll von 4,5 auf 4,9 Prozent steigen
Zusammenfassung
- Das Defizit steigt laut aktuellen Zahlen von 4,5 auf 4,9 Prozent, vor allem wegen der Bundesländer, insbesondere Wien.
- Der Bund konnte sein Defizit um 0,3 Prozent verbessern, während der Fiskalrat für 2025 und 2026 Defizite von 4,4 bzw. 4,2 Prozent prognostiziert.
- Der Fiskalrat fordert Strukturreformen und mehr Tempo bei den Stabilitätspakt-Verhandlungen, um die Ausgabendynamik und Inflation zu kontrollieren.
Die schlechten Nachrichten auf Budget-Ebene reißen nicht ab. Das Defizit ist erneut gestiegen: Statt der bisher avisierten 4,5 Prozent (Oktober) sollen die Staatsschulden laut KURIER-Informationen auf 4,9 Prozent gestiegen sein.
Verantwortlich dafür sollen laut Regierungskreisen die eingemeldeten Zahlen aus den Ländern sein, allen voran Wien. Der Bund soll sich hingegen um 0,3 Prozent verbessert haben.
In einer vergangenen Mittwoch präsentierten Schnellschätzung ging der Fiskalrat 2025 von einem Budgetdefizit von 4,4 Prozent des BIP aus, für 2026 werden 4,2 Prozent erwartet. Bestätigt werden damit die Prognosen des Finanzministeriums von 4,5 bzw. 4,2 Prozent.
Fiskalrat drängt auf Strukturreformen
Um die Ausgabendynamik langfristig in den Griff zu bekommen, hatte der Fiskalrat auf Strukturreformen gedrängt. Ohne sie werde man „diesen teuflischen Selbststeigerungsmechanismus bei den Ausgaben nicht in den Griff bekommen“, zeigte sich Fiskalratschef Christoph Badelt "langsam ungeduldig" mit der Regierung. Bei den Verhandlungen zur Reformpartnerschaft brauche es eine klarere Festlegung der Regierung, welche Reformen es geben soll.
Auf mehr Tempo drängte er auch bei den Stabilitätspakt-Verhandlungen. Bundesregierung, Landesregierungen und Gemeinden sollten zudem alles tun, um die Inflation nicht weiter steigen zu lassen, auch wenn dies bei gleichzeitiger Budgetkonsolidierung schwierig sei, so Badelt.
