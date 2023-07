Ein Misstrauensantrag kann im Präsidium aus formalen Gründen nicht eingebracht werden. Für die Wahl des Präsidenten ist laut Statut der Bundesvorstand als das oberste Organ des Gemeindebundes zuständig. Dieser steht unter dem Vorsitz des Präsidenten und wird von diesem mindestens zweimal pro Jahr einberufen.

Glaubwürdigkeit

Er habe Riedl den Rücktritt auch schon in einem Telefonat nahegelegt, sagte Dworak. Schließlich sei durch die Causa ein "riesiger Schaden" für den Gemeindebund entstanden. Auch leide die Glaubwürdigkeit darunter, was in Zeiten von Finanzausgleichsverhandlungen wenig förderlich sei, findet Dworak. Auch wenn die Geschäfte rechtmäßig erfolgt seien, bliebe doch ein "schaler Beigeschmack" und eine "schiefe Optik".

Dworak ist gespannt, wie sich die ÖVP-Vertreter im Gemeindebund am Dienstag verhalten werden, seien diese doch mit sieben zu drei Mitgliedern im Präsidium in der Mehrheit. Zuletzt gab es jedoch auch aus den westlichen Landesverbänden oder der Steiermark kritische Worte. Der Druck auf Riedl sei jedenfalls gewachsen, der Ausgang der Sitzung scheint offen.

➤ Mehr lesen: Die heikle Rolle der Bürgermeister beim Bauland