Das sind die meistgenannten Personen in APA-Meldungen 2019

ÖVP-Chef Sebastian Kurz ( ÖVP) führt das Ranking der präsentesten Personen in Meldungen der Austria Presse Agentur ( APA) des Jahres 2019 an. Auf den Plätzen zwei und drei der am häufigsten genannten Persönlichkeiten folgen der frühere Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache und Tennis-Star Dominik Thiem.

Dominierendes Thema war die Veröffentlichung des Ibiza-Videos und die daran anschließenden Umbrüche in der heimischen Innenpolitik. Ein Viertel der insgesamt 2.946 APA-Meldungen, die Kurz erwähnen, wurde im "Ibiza-Monat" Mai veröffentlicht.