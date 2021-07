Presseschau: Rechtsextreme im Schafsfell

"Obwohl viele vom österreichischen Polit- und Medien-Establishment versuchten, das (Wahl)Ergebnis als Protest gegen die regierenden Eliten darzustellen, wird es im Ausland Erinnerungen an den langjährigen Flirt des Landes mit der rechtsgerichteten Politik wieder erwecken. In den 1980er Jahren wählten die Österreicher den Ex-UNO-Generalsekretär Kurt Waldheim zum Bundespräsidenten, obwohl er Antworten auf Fragen zu seinen Aktivitäten als Wehrmachts-Offizier im Zweiten Weltkrieg schuldig blieb. Die USA setzten Waldheim auf die sogenannte Watchlist, so dass er dort nicht einreisen durfte.

Österreich zog in den 1990ern während Haiders meteoritenhaftem Aufstieg erneut ungewollte internationale Aufmerksamkeit auf sich. Haider, ein charismatische Politiker, brachte seine populistische Botschaft von seiner Heimatbasis in einer armen südlichen Provinz auf die nationale Bühne. Im Jahr 2000 ging die Freiheitliche Partei eine Koalition mit der Volkspartei ein - so wurde ein Tabu gegen populistische Parteien in der EU gebrochen, und Österreich wurde international getadelt.

Vor seiner Kandidatur war Hofer außerhalb Österreich praktisch unbekannt. Von seiner Ausbildung her ein Ingenieur, machte er sich innerhalb der Freiheitlichen Partei einen Namen als ihr "Chefideologe", Hauptautor des Parteiprogramms. (...) Die österreichischen Präsidenten sind normalerweise grauhaarige Getreue der etablierten Parteien. Die Kraft hinter Hofer (...) ist FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache."