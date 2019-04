Das Jahr 1919 ist „noch immer Ende, aber mehr schon Beginn“

Man kann die „Neue Zeit“ in wenigen Worten beschreiben: 1919 beginnt „ein rasanter sozialer Wandel: Das gleiche Wahlrecht für alle, endlich auch für Frauen. Die vornehmlich in der Sozialdemokratie organisierte Arbeiterschaft steigt zur bestimmenden Kraft auf. Im neuen Kleinstaat, der Deutsch-Österreich heißt, ist das verarmte Wien noch immer ein kulturelles und wissenschaftliches Gravitationszentrum“, in dem Freud und andere Große wirken.

Man kann die „Neue Zeit“ aber auch auf 250 Seiten beschreiben. Mit spannenden und oft kaum bekannten Details. Und das tut Gerhard Jelinek in seinem Buch „Neue Zeit 1919“, in der „Zukunftsängste das anfangs so freudig begrüßte Ende des Regimes überlagern“. Dennoch: 1919 ist „noch immer Ende, aber mehr schon Beginn“.