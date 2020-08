Das Gemüse-Abo als Gewinner der Corona-Krise

Seit bald zwanzig Jahren liefert etwa die Familie Zoubek Gemüse und Obst in Bioqualität, 2001 konnten sie bereits an 60 Kunden in Wien und Umgebung ihre Adamah-Kistln liefern. Heute beschäftigt das Familienunternehmen rund 80 Mitarbeiter – und hat inzwischen auch viel Konkurrenz durch zahlreiche Anbieter von Biogemüse und -obst bekommen. (Hier finden Sie eine Liste mit Anbietern)

Die Idee ist simpel: Die Kunden schließen ein Abo ab, zahlen einen wöchentlichen Betrag und bekommen dafür erntefrische Ware vor die Haustüre geliefert. Weil in der Erntesaison zwar genügend Abwechslung geboten wird, im Winter das Krautangebot aber dominiert, liefern viele Anbieter gleich Rezepte mit.