Nach Streit: Kostenloses Darmkrebs-Screening soll Anfang 2026 starten

Das Projekt, bei dem die Stadt mit dem Bund und der ÖGK kooperiert, ähnelt vom Konzept dem Test-Programm „Alles gurgelt“ aus der Corona-Pandemie: Mittels spezieller Testkits werden Stuhlproben zu Hause entnommen und an ein Labor geschickt. Findet sich Blut in der Probe, wird zur endgültigen Abklärung eine Darmspiegelung empfohlen. Das Programm richtet sich an alle Personen zwischen 45 und 75 Jahren.

Mit dem Projekt will man die Vorsorge verbessern. Denn obwohl mit jährlich 4.500 neuen Fällen Darmkrebs zu den häufigsten Krebserkrankungen in Österreich zählt, nehmen nur 15 bis 20 Prozent der Menschen die herkömmliche Vorsorgeuntersuchung mittels Darmspiegelung in Anspruch.