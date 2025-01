Ärztekammer versus Stadt Wien: Weiter Streit um Darmkrebs-Früherkennung

Vorsorgeprojekt Bei dem geplanten Darmscreening-Projekt der Stadt Wien sollen Stuhlproben zu Hause entnommen und anschließend an ein Labor geschickt werden (FIT-Test). Sollte ein positives Ergebnis erfolgen, also wird okkultes Blut im Stuhl gefunden, würde unmittelbar darauf zur endgültigen Abklärung eine Darmspiegelung folgen.

Erkrankung Darmkrebs ist die dritthäufigste Krebserkrankung in Österreich. Rund 4.500 Menschen erkranken jährlich daran – das ist ein Drittel mehr als noch im Jahr 2000. Derzeit nehmen österreichweit nur etwa 15 bis 20 Prozent der Menschen eine Vorsorgekoloskopie in Anspruch

Experten halten diesen Zeitplan – so die Ärztekammer ihre Verfahren aufrecht hält (offizieller Kläger ist ein Wiener Arzt) – allerdings für viel zu optimistisch. Das 2023 erstmals angekündigte Vorhaben ist schon jetzt ordentlich in Verzug geraten, da der Zuschlag für den Anbieter bereits für Februar 2024 geplant war. Vor einem Jahr wurde das Projekt aber schon einmal per einstweiliger Verfügung gestoppt ( der KURIER berichtete ).

Am Montag wurde diese Sorge in einer Stellungnahme erneuert, denn eine Vergabe „an einen Generalunternehmer, an der niedergelassenen Ärzteschaft und der Sozialversicherung vorbei, könnte zudem internationalen Konzernen Tür und Tor in unser Gesundheitssystem“ öffnen.

Hintergrund ist, dass die Wiener Ärztekammer mit der Österreichischen Gesundheitskasse seit Längerem über ein solches Screening-Pilotprojekt verhandelt – mit dem entscheidenden Unterschied: Stuhltests und gegebenenfalls Koloskopie laufen über den niedergelassenen Bereich. „So wie es bei Vorsorgeleistungen üblich ist“, erklärt ein Kammer-Sprecher. Diese Verhandlungen seien aktuell auch „im Laufen“, wobei das wohl Sache der neuen Bundesregierung werden dürfte.

Wie verfahren der Karren in dieser Causa ist, beweisen auch die Nettigkeiten, die man sich öffentlich austauscht: So hat Hacker den Ärzten zuletzt unterstellt, hier „auf Randale“ zu setzen. Auf der Strecke bleiben damit aber die Patienten, die vom Screening nicht bloß profitieren, sondern vielfach auch überleben würden.