Coronavirus: Regierung förderte bisher 24 Forschungsprojekte

"Der Corona Emergency Call wurde stark nachgefragt", freut sich Digitalisierungsministerin Margarete Schramböck. Österreich habe sich, so Leonore Gewessler, Umweltschutz- und Technologieminister, als "Forschungs- und Inovationsland bewiesen".

Unter den Projekten sind zwölf aus Wien, weiters gibt es vier in der Steiermark, drei in Tirol, zwei in Salzburg und je eines in Oberösterreich, Kärnten und Vorarlberg.