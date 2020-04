Coronavirus: Ministerium, AK und WKÖ appellieren, Homeoffice beizubehalten

Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck ( ÖVP) sowie Wirtschaftskammer und Arbeiterkammer appellieren an die Unternehmen, Homeoffice und Teleworking bis mindestens Ende April beizubehalten, wo immer es möglich ist.

"Homeoffice ist ein wirksames Mittel, um die physischen Kontakte und damit das Risiko einer Ansteckung mit dem Coronavirus so weit wie möglich zu reduzieren", so Schramböck am Mittwoch.