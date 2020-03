Das Land Oberösterreich hebt die 2018 beschlossene Schuldenbremse auf, teilte Landeshauptmann Thomas Stelzer ( ÖVP) am Freitagnachmittag in einer Pressekonferenz in Linz mit. Jetzt sei "nicht mehr die Zeit" für eine Null-Schulden-Politik. Man habe sich in den letzten Jahren "Muskeln antrainiert", die man nun einsetzen könne, so Stelzer.