Coronavirus: Jeden Tag landen Rückholflüge in Wien

Mehr als 7.000 Österreicher, die wegen der Corona-Krise im Ausland festsaßen, sind bisher mit Hilfe des Außenministeriums in ihre Heimat zurückgebracht worden. Dazu wurden 26 Länder angeflogen.

Dienstagabend landet etwa ein Flieger der AUA aus Moskau, am Mittwoch kommt eine Level-Maschine aus Istanbul in Wien an. Am Freitag werden Österreicher aus Neuseeland erwartet.

Am Mittwoch werden Außenminister Alexander Schallenberg und die für Tourismus zuständige Ministerin Elisabeth Köstinger über den aktuellen Stand der größten "Rückholaktion der II. Republik" sprechen. Und über die massiv eingeschränkten Reisemöglichkeiten, die ob des Coronavirus' vorherrschen und auch die Sommermonate beherrschen werden.