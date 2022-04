Für eine böse Überraschung hat die bereinigte Statistik der Corona-Todesfälle gesorgt. 3.412 Tote mehr sind für das Jahr 2021 nachgemeldet worden, nachdem die Statistik Austria die Daten des Epidemiologischen Meldesystems (EMS) bereinigt hat. Das Problem ist, dass die Daten nicht zentral, sondern von den einzelnen Bezirkshauptmannschaften ins EMS eingetragen werden, meint Statistiker Erich Neuwirth. "Die Datenqualität liegt an der Eingabe und an den Kontrollen der Eingabe."

"Wenn die Daten nicht in Ordnung sind, ist es schwierig, gute Analysen zu erstellen", meinte Neuwirth im APA-Gespräch. Mit den vom Gesundheitsministerium am Dienstag veröffentlichten Nachmeldungen steigt die Zahl der seit Pandemiebeginn an oder mit Corona Verstorbenen nun von 16.470 auf 19.882 an.