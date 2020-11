Corona: Slowakei informierte Österreich über Massentests

Ranghohe Mitarbeiter des Bundeskanzleramts, des österreichischischen Verteidigungs- und Gesundheitsministeriums haben sich am Donnerstag von ihren slowakischen Kollegen über die Corona-Massentests in der Slowakei informieren lassen. Es sei um die Vorbereitung, Organisation und den Effekt der Maßnahme gegangen, sagte die slowakische Gesundheits-Staatssekretärin Jana Jezikova am Freitag in Bratislava laut Nachrichtenagentur TASR.