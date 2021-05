Corona - Sicherheitsgefühl in Gemeinden soll gestärkt werden

Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) und der Präsident des Österreichischen Gemeindebundes, Alfred Riedl (ÖVP), haben am Freitag in einer Pressekonferenz in Wien daran erinnert, dass "Sicherheit kein Einzelsport, sondern eine Teamleistung ist". Sie präsentierten ein Maßnahmenpaket, mit dem die öffentliche Sicherheit auf kommunaler Ebene gestärkt werden soll. "Gebot der Stunde" sei es nämlich, gemeinsam sicher aus der Corona-Krise zu kommen, betonte Nehammer.

Die Pandemie habe die Gesellschaft verändert und vor große Herausforderungen gestellt. Dabei habe sich bestätigt, dass in den Gemeinden die Polizei sowie die Bürgermeister erste Ansprechpartner in Sicherheitsfragen sind. Nun gelte es, im Sinne der Eigenverantwortung die Bevölkerung verstärkt in dieses Gefüge einzubinden, meinte der Innenminister: "Wir werden weiter auf uns aufpassen müssen."