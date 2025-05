Was der Pandemievertrag (nicht) regelt

Hochansteckende, tödliche Infektionskrankheiten haben im Laufe der Menschheitsgeschichte Abermillionen von Menschen getötet . Was heute anders ist, ist die Geschwindigkeit, mit der sich diese Infektionen mit hohen Erkrankungszahlen und oft auch mit schweren Krankheitsverläufen ausbreiten.

WHO-Pandemievertrag Nach der letzten großen Pandemie mit dem Coronavirus II war die Not offenbar groß genug, dass sich die UN-Staaten im Rahmen der WHO erstmals einen echten Pandemievertrag verordnen. Dieser wurde am Dienstag in Genf von 195 Staaten angenommen. WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus sprach von einem „historischen Moment“ und einem „generationenübergreifenden Abkommen, um die Welt sicherer vor Pandemien zu machen“.

Erklärtes Ziel ist es, die Welt besser auf künftige Gesundheitskrisen vorzubereiten und Fehler aus der Corona-Pandemie – etwa Impfstoff-Hamsterkäufe oder chaotische Reaktionen – nicht zu wiederholen. In Österreich stößt der Vertrag auf heftige Kritik, vor allem von der FPÖ, die eine massive Einschränkung der Souveränität Österreichs „durch die Schaffung eines zentralistischen Systems einer supranationalen Organisation“ befürchtet.

Was regelt der Vertrag tatsächlich – und was davon ist berechtigte Sorge, was Panikmache? Der Pandemievertrag verpflichtet die Staaten zur besseren Prävention, Überwachung und Reaktion auf künftige Pandemien. Er fordert unter anderem: den Ausbau von Gesundheitssystemen und Frühwarnsystemen (One-Health-Ansatz)

(One-Health-Ansatz) eine faire Verteilung von Impfstoffen, Medikamenten und Schutzausrüstung

von Impfstoffen, Medikamenten und Schutzausrüstung die schnelle Weitergabe von genetischen Informationen über Krankheitserreger an die WHO

von genetischen Informationen über Krankheitserreger an die WHO ein System zur Vorteilsteilung (PABS): Pharmafirmen sollen 20 Prozent ihrer Produktion im Pandemiefall spenden (10 Prozent) oder zu vergünstigten Preisen (10 Prozent) abgeben

(PABS): Pharmafirmen sollen 20 Prozent ihrer Produktion im Pandemiefall spenden (10 Prozent) oder zu vergünstigten Preisen (10 Prozent) abgeben mehr internationalen Technologietransfer, damit auch Länder des globalen Südens Impfstoffe herstellen können. Der Vertrag enthält keine Zwangsmaßnahmen, sondern muss von jedem Land ratifiziert werden. Ohne Zustimmung des Parlaments entfaltet er keine rechtliche Wirkung. Er tritt frühestens in Kraft, wenn 60 Staaten ratifiziert haben. Nicht zuletzt sind einige technische Details – insbesondere zum PABS-System – noch offen und werden in einem Anhang weiterverhandelt. Und obwohl der Vertrag ein rechtsverbindliches Instrument ist, enthält der Text teils weich formulierte Verpflichtungen. Oft stehen dort Einschränkungen wie „je nach nationalem Recht“ oder „im gegenseitigen Einvernehmen“.

FPÖ bleibt dagegen FPÖ-Gesundheitssprecher Gerhard Kaniak stellte am Dienstag erneuert die freiheitliche Forderung an die Bundesregierung, diesem „Angriff auf unsere Souveränität“ nicht zuzustimmen und bis 19. Juli 2025 von der Ausstiegsmöglichkeit Gebrauch zu machen. Er argumentiert das mit einer „Kompetenzübertragung weg von den demokratisch legitimierten Regierungen der WHO-Mitgliedsstaaten hin zur WHO – einer demokratisch nicht legitimierten internationalen Organisation“.