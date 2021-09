Corona-Regeln:. Ein Stufenplan, zwei Sonderwege und neue K1-Regeln

Quarantäne verkürzt: Ab 27. September wird die behördliche Absonderung von 14 Tagen auf zehn Tage verkürzt. Zudem ist ein „Freitesten“ mittels PCR-Test für K1-Kontaktpersonen ab 5. Tag der Quarantäne möglich. Bisher war ein Freitesten frühestens ab dem 10. Tag der Absonderung möglich.

FFP2-Pflicht: Gilt überall, wo kurzzeitig auf Mund-Nasen-Schutz umgestellt wurde (die FFP2-Pflicht galt zwischen 25. 1. und 21. 7.). In Apotheken, Banken, Supermärkten und Postfilialen müssen Kunden FFP2-Masken tragen, ebenso in öffentlichen Verkehrsmitteln. Ausgenommen sind 6- bis 14-Jährige oder Schwangere, für sie reicht ein Mund-Nasen-Schutz (MNS).

FFP2-Pflicht für Nicht-Immunisierte: Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss diese Maske in jeglicher Sparte des Handels, aber auch in Verbindungsgängen von Einkaufszentren tragen. Das gilt auch in Museen oder Galerien. Die Polizei kann das überprüfen und Organmandate über 90 Euro ausstellen.

3-G-Regel: Sie bleibt dort aufrecht, wo sie schon für frühere Öffnungsschritte eingeführt wurde. Ob Gastronomie, Fitnesscenter, körpernahe Dienstleister oder Krankenhaus: Einlass gewährt wird nur jenen Personen, die sich als geimpft, genesen oder getestet ausweisen können. Antigentests sind nur 24 Stunden (zuvor: 48 Stunden) gültig.

2,5-G-Regel: Gilt für die Nachtgastronomie Einlass haben nur Geimpfte oder Genesene sowie Personen mit negativem PCR-Test.

Veranstaltungen und Feiern: Bereits ab 25 Personen gilt die 3-G-Regel (z. B. Hochzeitsfeiern). Ausgenommen ist der private Wohnbereich: Wer 30 Freunde zur Party einlädt, muss keinen 3-G-Nachweis verlangen.