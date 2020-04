Corona-Krise: FPÖ-Wähler haben eher Problem mit Einschränkungen

Das Coronavirus hat Österreich und die Welt seit Wochen fest im Griff, hierzulande gibt es nun nach und nach Lockerungen. Erst diese Woche durften die ersten Geschäfte wieder öffnen. Dennoch müssen die Österreicherinnen und Österreicher nach wie vor mit zahlreichen Einschränkungen leben. Wie gut die Bevölkerung damit zurecht kommt, hat das Linzer Market-Institut in den vergangenen Wochen abgefragt. Das berichtet der Standard am Freitag-Nachmittag.

Die Frage wurde in den letzten fünf Wochen an 1.000 Wahlberechtigte gerichtet, die Antworten fielen dabei aktuell sehr positiv aus. So kommen 48 Prozent der Befragten diese Woche "sehr gut" mit der Situation zurecht, weitere 43 Prozent "gut". Nur sieben, bzw. zwei Prozent sagten, dass sie "weniger gut", bzw. "gar nicht gut" zurechtkommen.