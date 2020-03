Geld oder Leben - vom Kampf gegen Pleitewelle UND Pandemie

Details der Regierung heute?

Dem Vernehmen nach soll bis spät in den Mittwoch Abend hinein im Finanz- und Wirtschaftsministerium an der Ausarbeitung der exakten Förderrichtlinien gearbeitet worden sein. Denn bereits am heutigen Donnerstag möchte die Regierungsspitze die Details präsentieren, wie die Geldmittel aus dem 38-Milliarden-Hilfspaket konkret an die Betriebe fließen können. Eine bis zuletzt noch ungelöste Lücke soll es bei größeren Unternehmen geben, während bei KMUs (unter 250 Mitarbeiter und weniger als 50 Millionen Euro Umsatz) zu einer raschen Abwicklung durch die Wirtschaftskammer kommen soll. Aber, wie gesagt, alle Details dazu sehr wahrscheinlich heute.