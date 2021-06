Corona-Bonus: Gewerkschaft ortet Ungerechtigkeit

Ein Tausender wär Wolfgang Katzian am liebsten. Aber auch mit 500 Euro Corona-Bonus kann der ÖGB-Boss leben. Bekommen sollen ihn all jene, "die das Land mit ihrer Arbeit am Laufen gehalten haben."

Tatsächlich plant die Regierung, dass rund 189.000 Bedienstete in Krankenhäusern, stationären Einrichtungen bzw. mobilen Pflegediensten rund 500 Euro bekommen sollen. Zuständig für die Auszahlungen sind die Länder und die Einrichtungen. Sie können nach Belastung differenzieren und etwa für den Einsatz auf Covid- oder Intensivstationen sogar mehr geben. Der Bund will dafür bis zu 95 Millionen Euro in die Hand nehmen.

Große Ungerechtigkeiten

Der dafür dem Gesundheitsausschuss vorliegende Gesetzesentwurf sieht nach Ansicht der drei Gewerkschaften GPA, vida und younion aber "große Ungerechtigkeiten" vor. Demnach solle "nur einem Teil der Beschäftigten Wertschätzung und Anerkennung für Ihre Leistungen zukommen", heißt es in einem offenen Brief, den Beschäftigte und Betriebsräte den Abgeordneten heute, Dienstag, übergeben haben.

"So ist etwa die psychosoziale Betreuung, der Rettungs- und Krankentransport, der Behindertenbereich, viele Bereiche der Pflege, die Reinigung oder die Bewachung ausgenommen", steht darin weiter zu lesen.

"Eine Ungleichbehandlung bei der Auszahlung des Bonus ist daher nicht zu rechtfertigen", heißt es in dem offenen Brief weiter. Die drei Gewerkschaften fordern deshalb, "den Entwurf dahingehend zu ändern, dass alle Kolleginnen und Kollegen vom Bonus profitieren".

Zuvor hatten auch die Zahnärzte schon gefordert, in den Bonus einbezogen zu werden. Und die Ärztekammer hatte die 500 Euro als nicht ausreichend bezeichnet, weil ihrer Meinung nach die Verhältnismäßigkeit im Vergleich zu anderen Staatsausgaben "absolut nicht gegeben" sei.