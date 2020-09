Kommissionssprecherin: Corona-Ampel "notwendiger denn je"

"Vorrangiges Ziel ist, die Ausbreitung von SARS-CoV-2 unter Kontrolle zu bringen und mit österreichweiten Maßnahmen die Bevölkerung zu schützen", unterstrich die Sprecherin, die auch Leiterin der Abteilung Infektionsepidemiologie der AGES ist. "Dieses vorausschauende Handeln der Kommission wurde durch die aktuelle Entwicklung der Situation in Österreich bestätigt." Aufgrund des Anstieges der Neuinfektionen werde die epidemiologische Lage durch die Corona-Kommission am Montag in einer Sondersitzung neu eingeschätzt.

Die Corona-Kommission beurteilt die epidemiologische Entwicklung anhand einer Reihe von Indikatoren, zusätzlich zur 7-Tages Fallzahl:

- Wo befindet sich die Infektionsquelle- im Ausland oder im Inland.



- Wird der neu aufgetretene Infektionsfall in der Quarantäne im Rahmen der Kontaktpersonen-Testung entdeckt.



- Wird die Verbreitung des Virus ausgehend von Clustern unter Kontrolle gehalten.



- Wird mittels ausreichender Testung garantiert, dass ein neuer Infektionsfall entdeckt wird.



- Wie ist die aktuelle Auslastung des Versorgungssystems (und der Blick in die nähere Zukunft).