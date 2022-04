Commerzialbank-U-Ausschuss: Doskozil zur Einstellung des WKStA-Verfahrens

Zum Hintergrund: Doskozil hatte sich bei seiner Befragung im Commerzialbank-U-Ausschuss 2021 mit Helmut Ettl, Vorstand der Finanzmarktaufsicht, in Bezug auf die Informationsflüsse rund um die Schließung der Bank am 14. Juli 2020 widersprochen. Sowohl Doskozil als auch Ettl hatten in der Vergangenheit zurückgewiesen, im U-Ausschuss falsch ausgesagt zu haben. Die WKStA hatte nach der Anzeige Untersuchungen gegen beide aufgenommen, jene gegen Doskozil wurde am Mittwoch offiziell eingestellt.