Am Mittwochabend stand die ÖVP-Ministerin dazu in der ZIB 2 Rede und Antwort.

Integrationsbeihilfe "keine Sozialhilfe mit neuem Türschild"

Zum Einstieg fragt Moderator Stefan Lenglinger, wie zuversichtlich Plakolm denn sei, das geplante Integrationspaket wie angekündigt innerhalb von wenigen Monaten umzusetzen. "Lassen Sie sich mit mir auf eine Deadline Ende September ein?"

Auf einen konkreten Zeitraum geht die Ministerin zwar nicht ein, aber sie sei "zuversichtlich, dass wir bald erste Ergebnisse liefern können." Ebenso sei sie starker Hoffnung, dass das Programm bis zum Mai nächstes Jahr entsprechend umgesetzt und geltendes Gesetz sein würde.

Es folgt der Schwenk auf das Thema Sozialhilfe, genauer gesagt auf das Vorhaben, dass Asylberechtigte nun in den ersten drei Jahren in Österreich eine so genannte Integrationsbeihilfe beziehen sollen - volle Sozialleistungen hingegen soll es künftig erst nach Abschluss des verpflichtenden Integrationsprogramms geben. "Wie viel Geld weniger wird das sein im Vergleich zur Sozialhilfe?", möchte Lenglinger von seinem Gast wissen. Eine Summe will die Ministerin nicht benennen. Aber: "Die Integrationsbeihilfe soll keine Sozialhilfe mit neuem Türschild sein. Jede Pflicht, die keine Sanktionen mit sich bringt, wäre zahnlos."