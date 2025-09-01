Nach Neos: Auch Stocker will Pensionen unter Inflation erhöhen

Im ORF Sommergespräch, Montagabend, hat Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) mit Blick auf die bevorstehende Regierungsklausur gleich mit mehreren Ansagen aufhorchen lassen. Die größte Überraschung: Der Kanzler fordert Zurückhaltung bei der Pensionserhöhung. Zielwert der ÖVP sei es, die Pensionen 2026 nur um maximal zwei Prozentpunkte im Durchschnitt zu erhöhen. Eine inflationsgerechte Anpassung läge bei 2,7 Prozent. Allerdings soll es, wie auch beim Neos-Vorschlag, der eine Anpassung von rund 2,2 Prozent vorsieht, eine soziale gestaffelte Erhöhung geben: Niedrige Pensionen würden stärker angepasst als höhere. SPÖ-Sozialministerin Korinna Schumann hielt sich bisher bei dem Thema bedeckt. Stocker verweist auf laufende Verhandlungen.

Gegen hohe Energiekosten: Netzgesellschaften massiv verschlanken Stocker will die Inflationsrate unter zwei Prozent drücken. Es drohe bei der Teuerung eventuell weiteres Ungemach, meint der Kanzler. Was will er dagegen unternehmen? Die Bundesgebühren sollen 2026 nur noch um maximal zwei Prozent steigen. Auch bei den Lohnabschlüssen mahnt der Kanzler zu Zurückhaltung. Nächster Punkt sei die Senkung der Energiekosten. "Wir müssen die Netzkosten im Auge haben und privates Kapital für den Netzausbau bereitstellen", sagt Stocker. Ein Drittel der Stromkosten würde durch die Netzkosten verursacht. Die Regierung will erstens über Standortfonds privates Kapital für den Netzausbau mobilisieren. Zweitens wolle sie, so Stocker, die Struktur der Netzgesellschaften bereinigen. Die derzeit 114 Netzgesellschaften, zu 80 Prozent im öffentlichen Eigentum, sollen um 90 Prozent reduziert werden.