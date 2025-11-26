Energiekosten: Stocker will Österreicher um 500 Millionen Euro entlasten

Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP), der von seiner Rückenoperation wieder genesen ist, hat Mittwochnachmittag nach dem Ministerrat über die nächsten "Umsetzungsschritte" der Bundesregierung informiert. Dabei geht es erstens um weitere Maßnahmen, um die Stromkosten zu senken. Zweiter Punkt: Deregulierung. Drittens sollen die Verhandlungen zum Stabilitätspakt am Freitag abgeschlossen werden. Dieser regelt die Aufteilung der Neuverschuldung zwischen Bund, Ländern und Gemeinden. Viertens: Stocker hat auch erläutert, wie er über eine Kompetenzverschiebung im Gesundheitsbereich denkt. Es sei schön, wieder aus dem Homeoffice zurück zu sein, sagt Stocker eingangs. "Mir geht es so gut und ich bin so schmerzfrei, wie im gesamten Jahr vor der Operation nicht." Er habe unter einer Stenose, also einer Verengung der Blutgefäße gelitten. Nun sei er wieder voll hergestellt. Und: Nun müssten ein paar dringende Aufgaben erfüllt werden. Es gehe um konkrete Punkte, um wieder für Aufschwung in Österreich zu sorgen.

Energiepreise: Weitere 500 Millionen Euro Zu den Energiepreisen: Man habe schon dafür gesorgt, dass die Netzkosten 2026 nur minimal ansteigen, so Stocker. Beim Billigstrom-Gesetz, das eine Zweidrittel-Mehrheit im Nationalrat benötigt, müsse nun die Opposition mitstimmen. "Wir stellen sicher, dass jene, die einkommensschwach sind, einen billigen Stromtarif haben." Es sei aber eine darüber hinausgehende Energiepreissenkung nötig, so der Kanzler. Stocker verspricht weitere, budgetneutrale Maßnahmen, über die man 500 Millionen Euro investieren werde. "Wir haben eine Beteiligungsstruktur, die es uns erlaubt, diese Mittel zur Verfügung zu stellen." Auf konkrete Nachfragen, wie genau er das Geld aus Bundesbeteiligungen generieren wolle, ohne das Budget an anderer Stelle zu belasten, bittet Stocker um Geduld und Vertrauen. Entbürokratisierung: Der "erste Schritt" Die Regierung arbeite intensiv an einem "ersten Schritt", in dem 100 Regelungen und Vorschriften abgeschafft würden, meint Stocker. "Es ist die Zeit des Redens vorbei, es benötigt konkrete Handlungen."