Nein, eine Abschaffung von Feiertagen sei in Österreich kein Thema, stellte Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) am Rande seiner Visite in Frankreich klar. Dort musste die Regierung zuletzt ein 44-Millarden-Euro-Sparpaket schnüren, welches damit jenes in Österreich bei weitem in den Schatten stellt – und eben auch umstrittene Einschnitte in die Freizeit der Bürger enthält.