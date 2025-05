An den Ort des Geschehens vor 70 Jahren - das Obere Belvedere - lädt das Bundeskanzleramt ein, um dem 15. Mai 1955 zu gedenken. Jenem Tag, an dem der damalige Außenminister Leopold Figl "Österreich ist frei" verkündete.

Bundeskanzler Christian Stocker erinnert in seiner Rede beim Staatsakt anlässlich des 70. Jahrestages der Unterzeichnung des Staatsvertrage s an diesen Satz. "Diese drei Worte sind mehr als ein historischer Satz. Sie sind ein Vermächtnis."

An eben diesem Tag habe Österreich nach den Kriegsjahren wieder seine "lang ersehnte Freiheit, Unabhängigkeit und staatliche Souveränität wieder erlangt". Junge Menschen erfuhren damals, so Stocker weiter, "was es bedeutet in einem freien Land zu leben. Während andere Länder geteilt wurden, blieb Österreich ein Ganzes."

Es blieb auch ungeteilt, so der Kanzler weiter, "weil Mut, Einigkeit und Pragmatismus stärker waren als Gräben und Parteigrenzen".