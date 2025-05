Staatsvertrag: "Weltliche Reliquie der jüngeren österreichischen Geschichte"

Mit Bekenntnissen zur immerwährenden Neutralität Österreichs haben am Donnerstag die Feiern zum Abschluss des Staatsvertrags vor 70 Jahren begonnen. Bei einem Festakt im Parlament betonten alle drei Mitglieder des Nationalratpräsidiums, Walter Rosenkranz (FPÖ), Peter Haubner (ÖVP) und Doris Bures (SPÖ), dass es sich beim Staatsvertrag nicht nur um ein historisches Dokument handle. Vielmehr müsse dieser angesichts internationaler Konflikte mit Leben erfüllt werden.

Nationalratspräsident Rosenkranz bezeichnete den Staatsvertrag als "weltliche Reliquie der jüngeren österreichischen Geschichte". Schon vor dessen Unterzeichnung hatten alle Parteien die Neutralität angestrebt. "Ich verneige mich heute mit großem Respekt vor der Leistung und dem diplomatischen Geschick der großen Staatsmänner dieser Jahre", so Rosenkranz. Deren Vermächtnis sei eine Aufforderung, den Staatsvertrag auch heute noch mit Leben zu erfüllen - etwa durch die Umsetzung des Artikels 7, der auch zweisprachige Ortstafeln für die Volksgruppen vorsieht.

"Tag für Tag neu bewähren"

Auch Haubner verneigte "das Haupt in respektvollem Gedenken" an die handelnden Personen vor 70 Jahren. "Zugleich heben wir es mit Stolz als freie Bürger eines souveränen, demokratischen Österreichs", betonte er in seiner Rede. Die Geschichte des Staatsvertrages verdeutliche, "wie wichtig der parlamentarische Weg für unsere Freiheit war", resümierte der Zweite Nationalratspräsident und auch er betonte: "Dieser Staatsvertrag ist nicht nur ein juristisches Dokument, er ist ein lebendiger Auftrag." Die Neutralität müsse sich "Tag für Tag neu bewähren", Freiheit Demokratie und Neutralität seien nicht selbstverständlich.