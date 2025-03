Volksanwältin prüft Polizeiarbeit rund um den Tod von Christian Pilnacek

Die Vorgänge rund um den Tod von Christian Pilnacek, Sektionschef im Justizministerium, im Oktober 2023 werden nun ein Fall für die Volksanwaltschaft: Angesichts der Vielzahl an Medienberichten in den letzten Wochen, insbesondere seit dem Erscheinen des Buches „Pilnacek - Der Tod des Sektionschefs“ des Ex-Abgeordneten Peter Pilz, über die Arbeit der Polizei nach der Auffindung des Leichnams hat Volksanwältin Elisabeth Schwetz, zu deren Prüfzuständigkeit die Polizei gehört, ein amtswegiges Prüfverfahren eingeleitet, heißt es in einer Aussendung.