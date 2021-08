Chorherr wird zur heiklen Causa für grüne Justizministerin Zadić

„Das ist eine heikle Situation für Zadić. Bei umgekehrten Vorzeichen, wenn ein ÖVP-Justizminister über so einen Fall entscheiden müsste, wäre die Diskussion in der politischen Landschaft aber eine viel größere und vor allem lautere“, so Politberater Thomas Hofer.

Allerdings, räumt Hofer auch ein, dass die ÖVP diese Situation mit ihren Attacken auf die Justiz selbst verschuldet hat.

Trotzdem findet es Hofer erstaunlich, dass die Tatsache, dass Chorherr im Mai um eine Diversion ansuchte, kaum für politische Debatten sorgte. Auch auf Twitter halten sich die politischen Kommentatoren mit ihren Einschätzungen zurück.

Denn eine Diversion würde in Chorherrs Fall ermöglichen, das Strafverfahren zu beenden, ohne dass ein Strafverfahren durchgeführt und ein Urteil gefällt werden muss. Ein formelles Schuldeingeständnis ist der Antrag auf Diversion nicht, aber Chorherr gibt damit ein Fehlverhalten zu. Als Diversionsmaßnahme kommt eine Geldbuße oder die Erbringung gemeinnütziger Leistungen infrage. Die Frage, die sich nun aufdrängt: Lässt Zadić zu, dass sich der Ex-Grüne Chorherr so aus der Affäre ziehen kann? IM