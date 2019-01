Chef verlässt internationale Anti-Korruptions-Akademie

Hintergrund ist: Die International Anti-Corruption Academy hat zwar mehr als 70 Mitgliedstaaten und ist damit rein formal nach der UNO in Wien die zweitgrößte internationale Organisation in Österreich. Doch die jährlichen Mitgliedsbeiträge sind stets freiwillig, und manche Staaten zahlen wenig bis gar nichts. Das Gastgeberland Österreich hat bisher immer den Löwenanteil des Jahresbudgets stemmen müssen.

Ob das auch in Zukunft so sein wird, ist zur Stunde fraglich. Im März soll in einer Fortführungssitzung über die Zukunft der Anti-Korruptionsakademie entschieden werden. Vielleicht muss es auch schneller gehen.