Chef der Armee plädiert für längeren Grundwehrdienst

Aber ist es nicht fahrlässig, wenn Sie öffentlich erklären, die Armee sei nicht mehr leistungsfähig?

Im Gegenteil: Es wäre verantwortungslos von mir, den Zustand schönzureden und der Bevölkerung ein Bild zu vermitteln, das nicht den Tatsachen entspricht. Als Chef des Generalstabs ist es meine Pflicht, klar und transparent anzusprechen, welche Mängel es gibt. Österreich hat über viele Jahre hinweg eine Friedensdividende kassiert, weil das Wehrbudget chronisch unterdotiert wurde. Heute stehen wir aber vor Gefahren, gegen die wir nicht voll gerüstet sind.

Welche zum Beispiel?

Wir nennen das hybride Gefahren, also von Cyber-Bedrohungen bis hin zu systemischen Attacken von Terror-Organisationen. Während wir beim Bundesheer in den Jahren Substanz abgebaut haben, hat die Zahl der Bedrohungen zugenommen. Heute gibt es keine Vorwarnzeiten mehr. Terror und Blackout-Szenarien treten binnen Stunden ein, und darauf muss man mit Personal und Ausrüstung unmittelbar reagieren. Das aktuelle Wehrbudget lässt das nicht zu, spätestens 2021 sind wir in ernsthaften Problemen.

Warum?

Weil wir den Betrieb weiter massiv drosseln müssten. Nur zum Vergleich: Während das prosperierende Österreich bald nur noch 0,5 Prozent seiner Wirtschaftsleistung für die Streitkräfte ausgeben will, liegt der europäische Schnitt bei 1,4 Prozent. Wir müssten also mehr als das Doppelte ausgeben, um den Durchschnitt der Nachbarn zu erreichen. In der Praxis bedeutet das: Viele Waffensysteme werden zwischen 2020 und 2022 aus- oder wegfallen, schon heute sind 65 Prozent unserer Gebäude baufällig. Die jungen Österreicher merken das an Missständen wie völlig veralteten Sanitärräumen oder den verfallenden Hindernisbahnen in den Kasernen.