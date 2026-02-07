Es war ein denkwürdiger Auftritt, den Karin W., Freundin des verstorbenen Justiz-Sektionschefs Christian Pilnacek, im Oktober des Vorjahres als Zeugin vor Gericht hingelegt hat: Im Prozess um das Buch von Peter Pilz, das auf ihren Aussagen aufbaut, wurde sie mit Widersprüchen konfrontiert und dabei mehrmals wütend – sogar gegenüber dem Richter. Sie fühle sich wie ein „Buhmandl“, die Justiz solle lieber „den wahren Täter“ suchen. Auf die Frage, welche ihrer Aussagen denn nun verlässlich seien, antwortete sie lapidar: „Suchen Sie sich das aus.“ Nun. Vor Gericht steht man unter Wahrheitspflicht – und das gilt für Karin W. auch, wenn sie am Mittwoch als Auskunftsperson im U-Ausschuss zur Causa Pilnacek befragt wird.

Psychiaterin beauftragt Offenbar versuchte die 54-Jährige schon im Sommer des Vorjahres, eine weitere Befragung zu vermeiden. Gegen sie und ihre frühere Mitbewohnerin Anna P. wird ja wegen Falschaussage ermittelt, es geht dabei um ihre Aussagen rund um Pilnaceks Laptop, der über Umwege bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) gelandet ist. W. gab an, sie sei nach dem plötzlichen Ableben ihres Freundes am 20. Oktober 2023 traumatisiert und nicht mehr vernehmungsfähig, deshalb hat die WKStA im Juni 2025 ein Gutachten bei der renommierten Psychiaterin und Gerichtssachverständigen Sigrun Roßmanith in Auftrag gegeben. Diese kam zum Schluss, dass die Untersuchte zwar „nachvollziehbar belastet und bedrückt“ sei. Allerdings sei „in Zusammenschau aller verfügbaren Kriterien durch die Teilnahme an der Vernehmung/Verhandlung kein ernster Schaden für die psychische Gesundheit forensisch psychiatrisch anzunehmen“. Und weiter: „Die medizinischen Voraussetzungen der Vernehmungsunfähigkeit und Verhandlungsunfähigkeit lassen sich forensisch psychiatrisch nicht begründen.“