Was im Pilnacek-U-Ausschuss bislang wirklich geklärt wurde

Sie sind eine Schlammschlacht, ihr Erkenntnisgewinn minimal: So lautet während und nach Untersuchungsausschüssen bisweilen das öffentliche Urteil. - Und im Einzelfall trifft es wohl auch zu. Über den erst vier Sitzungstage alten Pilnacek-U-Ausschuss kann man derlei aber nicht sagen.

Die Befürchtung, dass Pietät und Würde auf der Strecke bleiben könnten, war unbegründet. Die Befragungen von Polizisten, Feuerwehrmännern, einer Ärztin und einer Staatsanwältin blieben über weite Strecken sachlich. Und selbst in heiklen Phasen, etwa als es um den Zustand der Leiche des Sektionschefs ging, zogen der Vorsitzende und der Ausschuss zeitgerecht einen Schlussstrich und wahrten die Würde des Verstorbenen.