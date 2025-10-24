Causa Peršmanhof: Land Kärnten zeigt Bezirkshauptmann an

Nach dem vernichtenden Bericht der Expertenkommission zum Polizeieinsatz auf der Kärntner NS-Gedenkstätte Peršmanhof ergreift nun das Land Kärnten rechtliche Schritte.

Am Freitag erfolgte seitens der Amtsinspektion eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft zur Prüfung allfälliger strafrechtlich relevanter Tatbestände. Des Weiteren wird die Bezirkshauptmann zu einer ergänzenden Stellungnahme zum abschließenden Bericht aufgefordert, heißt es im Büro von Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ).

Abhängig von der Entscheidung der Staatsanwaltschaft, dessen Ergebnis für die Disziplinarkommission bindend ist, wird das Land schließlich den gesetzlichen Bestimmungen entsprechend danach ein Disziplinarverfahren einleiten, um gegebenenfalls weitere amtsinterne Konsequenzen in Bezug auf die Rolle des Bezirkshauptmannes zu erörtern. Der weisungsfreien Disziplinarkommission obliegt es in weiterer Folge, allfällige dienstrechtliche Verfehlungen in Zusammenhang mit dem Einsatz auf Landesseite zu bewerten und die entsprechenden Sanktionen zu ergreifen.

Subvention für das Museum

Ein weiteres Augenmerk liegt laut Kaiser auch auf den im Abschlussbericht enthaltenen Empfehlungen. „Seitens des Landes werden wir alles tun, um notwendige Sensibilisierungsmaßnahmen, insbesondere was Gedenkstätten betrifft, umzusetzen.“ Die Landesamtsdirektion sowie die Verwaltungsakademie Kärnten wurden bereits vom Landeshauptmann zur entsprechenden Veranlassung beauftragt. Was das Museum Peršmanhof betrifft, so wurde die Empfehlung einer längerfristigen finanziellen Absicherung durch Landeshauptmann Kaiser bereits eingeleitet. Das Museum soll einen dreijährigen Subventionsvertrag erhalten.

Wie berichtet, war es am 27. Juli zu einem massiven Polizeieinsatz gegen ein Antifa-Camp auf der Gedenkstätte gekommen. Empörung, auch seitens Sloweniens, war die Folge. Ist doch der Peršmanhof ein zentraler Erinnerungsort der Kärntner Slowenen. Hier wurden im April 1945 elf Zivilisten von SS-Kräften ermordet.