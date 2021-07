Causa Kickl: Scheuch und Petzner Beschuldigte

Mit „die Koffer-Partei-FPÖ“ wolle er niemanden beleidigen, schickt Peter Pilz voraus, ehe er sagt, worum es ihm geht. Der Grüne will die mutmaßlich illegale Parteienfinanzierung der FPÖ via Kärntner Werbeagentur „ Ideenschmiede“ aufgeklärt wissen.Er hat auch in einen Teil der Ermittlungsakten der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ( WkSTA) genommen: Nach einer Razzia in der „ Ideenschmiede“ in Klagenfurt im Sommer 2013 durch das Bundesamt für Korruptionsbekämpfung ermittelt die WkSTA. Die Vorwürfe reichen in das Jahr 2005 zurück – und wiegen schwer.

Damals, Jörg Haider war im Begriff, das BZÖ zu gründen, Heinz-Christian Strache FPÖ-Bundeschef zu werden, soll die angebliche, widerrechtliche Parteienfinanzierung begonnen haben. Die „ Ideenschmiede“ habe Landesgelder mittels Scheinrechnungen in die Parteikassa transferiert. Zudem soll es Treuhandverträge geben, die indizieren, dass FPÖ-Generalsekretär Herbert Kickl Hälfte-Eigentümer der Agentur war – und Werbeaufträge mit 20 Prozent Provision an die Blauen verrechnet wurden.