Causa Keyl: Warum der FPÖ-Mann auf das Richteramt verzichtete

Bereits am Wochenende hatte sich Keyl gegen Vorwürfe gewehrt, ein Freund des mehrfach verurteilten Neonazis Gottfried Küssels zu sein oder mit diesem in Kontakt zu stehen. Nationalsozialismus und seine grausamen Verbrechen seien in aller Entschiedenheit abzulehnen. Hintergrund: Keyl soll vor einigen Jahren in eine Schlägerei in einem Rotlichtlokal verwickelt gewesen sein, in deren Folge seine Frau, langjährige Mitarbeiterin des FPÖ-Parlamentsklubs, unterstützt von Neonazi Küssel, interveniert haben soll.

Die FPÖ zeigte Verständnis für Keyl. Parteichef Heinz-Christian Strache sprach von einer „Hexenjagd“ auf den Juristen, Generalsekretär Christian Hafenecker nannte es schade, „wenn der bestgeeignete Kandidat seine Kandidatur zurückzieht“.

Am Montag verdichteten sich zudem Gerüchte, wonach Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Kardinal Christoph Schönborn sowie auch der christlich-konservative Flügel der ÖVP interveniert hätten, um den blauen Kandidaten zum Rückzug zu bewegen.

Eine offizielle Bestätigung dafür gab es bis Redaktionsschluss weder aus der Hofburg noch aus dem erzbischöflichen Palais.